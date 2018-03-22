Парубій: для переходу до розгляду подання на Савченко у залі ВР потрібно близько години
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій після відкриття засідання парламенту заявив, що потрібен деякий час для підготовки матеріалів регламентного комітету для розгляду подання Генпрокурора щодо зняття недоторканності з народного депутата Надії Савченко у сесійній залі, передає УНН.
"Комітет регламентний тільки завершив свою роботу. Треба близько 40 хвилин - година для того, щоб підготувати документи, щоб ми перейшли до питання скасування депутатської недоторканності", - зазначив він.
Зі слів А.Парубія, у цей час народні депутати зможуть розглянути кілька питань порядку денного.
"Як тільки будуть роздані результати рішення регламентного комітету, я невідкладно, користуючись своїм правом, поставлю на розгляд питання про зняття недоторканності", - зазначив голова парламенту.
Нагадаємо, регламентний комітет ВР підтримав подання Генпрокурора на затримання та арешт нардепа Н.Савченко.
Також нагадаємо, Генпрокурор Ю.Луценко заявив, що Н.Савченко та В.Рубан досягли домовленості з ватажком терористичної організації "ДНР" О.Захарченком щодо постачання зброї для проведення терористичного акту.
Н.Савченко, коментуючи підозру Генерального прокурора в підготовці теракту, зазначила, що за "мрії не садять".
Раніше Генпрокурор Ю.Луценко вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Н.Савченко.
Генпрокурор Ю.Луценко заявив, що є незаперечні докази того, що Н.Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.