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Парубий: для перехода к рассмотрению представления на Савченко в зале ВР нужно около часа

Парубий: для перехода к рассмотрению представления на Савченко в зале ВР нужно около часа

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий после открытия заседания парламента заявил, что потребуется некоторое время для подготовки материалов регламентного комитета для рассмотрения представления Генпрокурора о снятии неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко в сессионном зале, передает УНН.

"Комитет регламентный только что завершил свою работу. Надо около 40 минут - часа для того, чтобы подготовить документы, чтобы мы перешли к вопросу отмены депутатской неприкосновенности", - отметил он.

По словам А.Парубия, сейчас народные депутаты смогут рассмотреть несколько вопросов повестки дня.

"Как только будут розданы результаты решения регламентного комитета, я безотлагательно, пользуясь своим правом, поставлю на рассмотрение вопрос о снятии неприкосновенности", - отметил председатель парламента.

Напомним, регламентный комитет ВР поддержал представление Генпрокурора на задержание и арест нардепа Н.Савченко.

Также напомним, Генпрокурор Ю.Луценко заявил, что Н.Савченко и В.Рубан достигли договоренности с главарем террористической организации "ДНР" А.Захарченком по поставкам оружия для проведения террористического акта.

Н.Савченко, комментируя подозрение Генерального прокурора в подготовке теракта, отметила, что за "мечты не сажают".

Ранее Генпрокурор Ю.Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Н.Савченко.

Генпрокурор Ю.Луценко заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Н.Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

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