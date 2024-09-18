Партизани виявили ЗРК "Бук-М3" у окупованому Севастополі - "АТЕШ"
Київ • УНН
Українські партизани виявили ЗРК "Бук-М3" та станцію радіолокації П-18 у Гагарінському районі окупованого Севастополя. Ця точка ППО здатна виявляти і знищувати цілі на більшій відстані.
Українські партизани у окупованому Севастополі виявили ЗРК "Бук-М3", а також станцію радіолокації П-18. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ", пише УНН.
На узбережжі Гагарінського району Севастополя наші агенти змогли вирахувати зенітний ракетний комплекс середньої дальності 9К317М "Бук-М3",
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Партизани зазначають, що також там знаходилася станція радіолокації П-18, яка використовується для забезпечення раннього попередження та цілевказівки для "Бук-М3". Таким чином, дана точка ППО здатна виявляти і знищувати цілі на більшій відстані.
Нагадаємо
Українські партизани повідомляли про посилення берегової охорони в окупованому Криму. Військові катери ведуть цілодобове патрулювання, а на кораблях встановлюють мобільні радіолокаційні станції.