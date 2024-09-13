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росіяни посилюють берегову охорону в окупованому Криму та збільшують кількість РЛС - "АТЕШ"

росіяни посилюють берегову охорону в окупованому Криму та збільшують кількість РЛС - "АТЕШ"

Київ • УНН

 • 17870 перегляди

Українські партизани повідомляють про посилення берегової охорони в окупованому Криму. Військові катери ведуть цілодобове патрулювання, а на кораблях встановлюють мобільні радіолокаційні станції.

Окупаційні війська рф в Криму посилюють берегову охорону. Окрім того, кораблі все частіше обладнують мобільними РЛС. Про це заявили українські партизани з підпільного руху "АТЕШ", передає УНН.

Деталі 

Партизани провели розвідку узбережжя та бухт Севастополя. У ході спостереження було встановлено, що бухти майже порожні, більшість кораблів покинули кримські порти і лише зрідка з'являються у місцевих водах.

Незважаючи на це, берегову охорону посилено військовими катерами, які ведуть цілодобове патрулювання, активно відстежуючи можливу появу безекіпажних катерів у прибережних водах. Замість систем ППО на кораблях активно розвертаються мобільні РЛС для захисту по всьому півострову, які також розкриваються нашими агентами

- розповіли в "АТЕШ"

Агенти АТЕШ виявили спецтехніку зс рф і місця стоянки РХБЗ в окупованому Криму22.08.24, 13:47 • 20868 переглядiв

Нагадаємо

Влітку партизани "АТЕШ" заявили, що росіяни збільшують кількість оборонних позицій уздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаПолітика

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