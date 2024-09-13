россияне усиливают береговую охрану в оккупированном Крыму и увеличивают количество РЛС - "АТЕШ"

Оккупационные войска рф в Крыму усиливают береговую охрану. Кроме того, корабли все чаще оборудуют мобильными РЛС. Об этом заявили украинские партизаны из подпольного движения "АТЕШ", передает УНН.

Детали

Партизаны провели разведку побережья и бухт Севастополя. В ходе наблюдения было установлено, что бухты почти пусты, большинство кораблей покинули крымские порты и лишь изредка появляются в местных водах.

Несмотря на это, береговая охрана усилена военными катерами, которые ведут круглосуточное патрулирование, активно отслеживая возможное появление безэкипажных катеров в прибрежных водах. Вместо систем ПВО на кораблях активно разворачиваются мобильные РЛС для защиты по всему полуострову, которые также вскрываются нашими агентами - рассказали в «АТЕШ»

Агенти АТЕШ виявили спецтехніку зс рф і місця стоянки РХБЗ в окупованому Криму

Напомним

Летом партизаны "АТЕШ" заявили, что россияне увеличивают количество оборонительных позиций вдоль побережья временно оккупированного Крыма.