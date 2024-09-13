россияне усиливают береговую охрану в оккупированном Крыму и увеличивают количество РЛС - "АТЕШ"
Киев • УНН
Украинские партизаны сообщают об усилении береговой охраны в оккупированном Крыму. Военные катера ведут круглосуточное патрулирование, а на кораблях устанавливают мобильные радиолокационные станции.
Оккупационные войска рф в Крыму усиливают береговую охрану. Кроме того, корабли все чаще оборудуют мобильными РЛС. Об этом заявили украинские партизаны из подпольного движения "АТЕШ", передает УНН.
Детали
Партизаны провели разведку побережья и бухт Севастополя. В ходе наблюдения было установлено, что бухты почти пусты, большинство кораблей покинули крымские порты и лишь изредка появляются в местных водах.
Несмотря на это, береговая охрана усилена военными катерами, которые ведут круглосуточное патрулирование, активно отслеживая возможное появление безэкипажных катеров в прибрежных водах. Вместо систем ПВО на кораблях активно разворачиваются мобильные РЛС для защиты по всему полуострову, которые также вскрываются нашими агентами
Агенти АТЕШ виявили спецтехніку зс рф і місця стоянки РХБЗ в окупованому Криму22 августа 2024, 10:47 • 20599 просмотров
Напомним
Летом партизаны "АТЕШ" заявили, что россияне увеличивают количество оборонительных позиций вдоль побережья временно оккупированного Крыма.