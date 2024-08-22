Агенты АТЕШ обнаружили спецтехнику ссс рф и места стоянки РХБЗ в оккупированном Крыму
Киев • УНН
Партизанское движение АТЕШ зафиксировало расположение спецтехники ВС РФ для радиационной и химической защиты в Крыму. Информация о бригаде РХБЗ Черноморского флота передана Силам обороны Украины.
Бригада РХБЗ, обеспечивающая безопасность Черноморского флота России, была обнаружена в оккупированном Крыму: агенты АТЕШ зафиксировали расположение машин ВС рф, в частности техники для радиационной и химической защиты, передает УНН.
Детали
Агент АТЕШ «разведал бригаду РХБЗ, которая играет важную роль в обеспечении безопасности и готовности Черноморского флота».
На территории было обнаружено важную специализированную технику, предназначенную для радиационной и химической защиты. Также были зафиксированы места ее стоянки и хранения.
Также в «АТЕШ» указывается, что подробная информация уже передана Силам обороны Украины для дальнейших действий.
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