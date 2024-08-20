Партизанам удалось разведать воинскую часть росгвардии в красноярске, бойцов которой направляют в курскую область. Об этом рассказало подпольное проукраинское движение «АТЕШ», передает УНН.

Детали

Наш агент изучил графики дежурств и маршруты патрулей на территории части. В разговоре с дежурным КПП выяснилось, что личный состав направляют в Курскую область, хотя по документам они считаются задействованными для охраны порядка в Сибирском военном округе - рассказали в «АТЕШ».

Партизаны выяснили, что бойцов готовят к боевым действиям, за которые они не получают положенных выплат. Учитывая это и крайне плохое отношение к ним, личный состав готов к саботажу приказов командиров.

В «АТЕШ» добавляют, что часть информации, которую они получили, они не будут публиковать - все данные передали Силам обороны Украины.

Напомним,

Журналисты The Wall Street Journal утверждают, что чтобы остановить наступление Украины в курской области рф придется перебросить в регион не менее 20 тысяч военных.