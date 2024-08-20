рф планирует перебросить военных из красноярска на оборону курской области - «АТЕШ»

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
20 августа: Всемирный день лени, День москитов

20 августа: Всемирный день лени, День москитов

  •  82006 просмотра
В Киевской области работает ПВО: жителей призывают оставаться в укрытиях

В Киевской области работает ПВО: жителей призывают оставаться в укрытиях

  •  116344 просмотра
Жена Байдена рассказала как он принял решение не баллотироваться на выборах

Жена Байдена рассказала как он принял решение не баллотироваться на выборах

  •  68472 просмотра
Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

  •  111815 просмотра
Байден: Камала Харрис станет президентом, которым будут гордиться американцы

Байден: Камала Харрис станет президентом, которым будут гордиться американцы

  •  57819 просмотра
публикации
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

  •  35911 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  156088 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  274694 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  258970 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  307406 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Disney отменил приквел "Звездных войн" "Аколит"

Disney отменил приквел "Звездных войн" "Аколит"

  •  12589 просмотра
20 августа: Всемирный день лени, День москитов

20 августа: Всемирный день лени, День москитов

  •  81982 просмотра
В США археологи нашли череп мастодонта возрастом более 13 000 лет

В США археологи нашли череп мастодонта возрастом более 13 000 лет

  •  77059 просмотра
Боб Дилан записал музыку для нового байопика о Рональде Рейгане

Боб Дилан записал музыку для нового байопика о Рональде Рейгане

19 августа 2024, 07:26  •  111577 просмотра
Международный день орангутанга, Всемирный день гуманитарной помощи, День пасечника в Украине. Что еще можно отметить 19 августа

Международный день орангутанга, Всемирный день гуманитарной помощи, День пасечника в Украине. Что еще можно отметить 19 августа

19 августа 2024, 03:11  •  107187 просмотра
Актуальное
рф планирует перебросить военных из красноярска на оборону курской области - «АТЕШ»

рф планирует перебросить военных из красноярска на оборону курской области - «АТЕШ»

Киев  •  УНН

20 августа 2024, 12:15  •  19409 просмотра

Read in English

Движение «АТЕШ» разведало воинскую часть росгвардии в Красноярске, которая направляет бойцов в Курскую область. Выявлено, что личный состав готов к саботажу из-за плохого отношения и отсутствия положенных выплат.

Партизанам удалось разведать воинскую часть росгвардии в красноярске, бойцов которой направляют в курскую область. Об этом рассказало подпольное проукраинское движение «АТЕШ», передает УНН.

Детали

Наш агент изучил графики дежурств и маршруты патрулей на территории части. В разговоре с дежурным КПП выяснилось, что личный состав направляют в Курскую область, хотя по документам они считаются задействованными для охраны порядка в Сибирском военном округе

- рассказали в «АТЕШ». 

Партизаны выяснили, что бойцов готовят к боевым действиям, за которые они не получают положенных выплат. Учитывая это и крайне плохое отношение к ним, личный состав готов к саботажу приказов командиров.

В «АТЕШ» добавляют, что часть информации, которую они получили, они не будут публиковать - все данные передали Силам обороны Украины.

Напомним,

Журналисты The Wall Street Journal утверждают, что чтобы остановить наступление Украины в курской области рф придется перебросить в регион не менее 20 тысяч военных. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика
Эксклюзив
Правосудие на паузе: почему ГБР не выполняет решение суда о признании потерпевших?
  •  21364 просмотра

Правосудие на паузе: почему ГБР не выполняет решение суда о признании потерпевших?

Эксклюзив
"Обнаглели". Эксперт раскритиковал работников АРМА за шпионские игры
  •  72781 просмотра

"Обнаглели". Эксперт раскритиковал работников АРМА за шпионские игры

Эксклюзив
Кабмин назвал экспертов, которые проведут аудит в НАБУ
  •  89962 просмотра

Кабмин назвал экспертов, которые проведут аудит в НАБУ

Эксклюзив
Дело начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК: в суд направлено ходатайство об аресте 1 млн долларов
  •  112173 просмотра

Дело начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК: в суд направлено ходатайство об аресте 1 млн долларов

Эксклюзив
Есть большая потребность в физической реабилитации - в Броварском горсовете рассказали об основных проблемах, с которыми сталкиваются ветераны российско-украинской войны
  •  112202 просмотра

Есть большая потребность в физической реабилитации - в Броварском горсовете рассказали об основных проблемах, с которыми сталкиваются ветераны российско-украинской войны

Эксклюзив
Проблемные кредиты: реструктуризация как спасение для бизнеса или очередное испытание?
19 августа 2024, 12:52  •  113386 просмотра

Проблемные кредиты: реструктуризация как спасение для бизнеса или очередное испытание?

Эксклюзив
ГБР не выполняет судебные решения, чтобы избежать дополнительной работы с потерпевшими-адвокат
19 августа 2024, 12:36  •  104282 просмотра

ГБР не выполняет судебные решения, чтобы избежать дополнительной работы с потерпевшими-адвокат

Эксклюзив
Закрытый конкурс на должность главы Фонда гарантирования вкладов нецелесообразен и противоречит требованиям МВФ - политолог
19 августа 2024, 11:08  •  89279 просмотра

Закрытый конкурс на должность главы Фонда гарантирования вкладов нецелесообразен и противоречит требованиям МВФ - политолог

Эксклюзив
НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура на предмет их достоверности - юрист
19 августа 2024, 09:54  •  76308 просмотра

НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура на предмет их достоверности - юрист

Эксклюзив
Ветераны АТО опровергли обвинения НАБУ по делу экс-министра Николая Сольского
19 августа 2024, 09:15  •  63047 просмотра

Ветераны АТО опровергли обвинения НАБУ по делу экс-министра Николая Сольского

Популярные

Байден: Камала Харрис станет президентом, которым будут гордиться американцы

Байден: Камала Харрис станет президентом, которым будут гордиться американцы

  •  57819 просмотра
Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

  •  111815 просмотра
Жена Байдена рассказала как он принял решение не баллотироваться на выборах

Жена Байдена рассказала как он принял решение не баллотироваться на выборах

  •  68472 просмотра
В Киевской области работает ПВО: жителей призывают оставаться в укрытиях

В Киевской области работает ПВО: жителей призывают оставаться в укрытиях

  •  116344 просмотра
20 августа: Всемирный день лени, День москитов

20 августа: Всемирный день лени, День москитов

  •  82006 просмотра

Публикации

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

  •  35911 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  156088 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  274694 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  258970 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  307406 просмотра

Война

Харьковщина: армия рф в очередной раз попала по Купянску, ранена мирная жительница

Харьковщина: армия рф в очередной раз попала по Купянску, ранена мирная жительница

  •  66 просмотра
В МИДе рф протестуют из-за «работы американских журналистов» на территории Курщины

В МИДе рф протестуют из-за «работы американских журналистов» на территории Курщины

  •  497 просмотра
россияне дронами атаковали пригород Херсона: двое раненых

россияне дронами атаковали пригород Херсона: двое раненых

  •  7785 просмотра
В оккупированном Крыму практически пересохли сразу две крупные реки

В оккупированном Крыму практически пересохли сразу две крупные реки

  •  8905 просмотра
303 человека погибло от взрывоопасных предметов с начала вторжения рф

303 человека погибло от взрывоопасных предметов с начала вторжения рф

  •  13209 просмотра

политика

В МИДе рф протестуют из-за «работы американских журналистов» на территории Курщины

В МИДе рф протестуют из-за «работы американских журналистов» на территории Курщины

  •  497 просмотра
Избрание меры пресечения главе АМКУ Кириленко: ВАКС перенес заседание на 27 августа

Избрание меры пресечения главе АМКУ Кириленко: ВАКС перенес заседание на 27 августа

  •  1037 просмотра
Правительство передало АРМА управление 26 "облгазами Фирташа"

Правительство передало АРМА управление 26 "облгазами Фирташа"

  •  9535 просмотра
В Минобороны стартовало обсуждение антикоррупционной программы на 2024-2026 годы

В Минобороны стартовало обсуждение антикоррупционной программы на 2024-2026 годы

  •  8328 просмотра
рф планирует перебросить военных из красноярска на оборону курской области - «АТЕШ»

рф планирует перебросить военных из красноярска на оборону курской области - «АТЕШ»

  •  19630 просмотра

Война

Харьковщина: армия рф в очередной раз попала по Купянску, ранена мирная жительница

Харьковщина: армия рф в очередной раз попала по Купянску, ранена мирная жительница

  •  66 просмотра
В МИДе рф протестуют из-за «работы американских журналистов» на территории Курщины

В МИДе рф протестуют из-за «работы американских журналистов» на территории Курщины

  •  497 просмотра
россияне дронами атаковали пригород Херсона: двое раненых

россияне дронами атаковали пригород Херсона: двое раненых

  •  7785 просмотра
В оккупированном Крыму практически пересохли сразу две крупные реки

В оккупированном Крыму практически пересохли сразу две крупные реки

  •  8905 просмотра
303 человека погибло от взрывоопасных предметов с начала вторжения рф

303 человека погибло от взрывоопасных предметов с начала вторжения рф

  •  13209 просмотра

политика

В МИДе рф протестуют из-за «работы американских журналистов» на территории Курщины

В МИДе рф протестуют из-за «работы американских журналистов» на территории Курщины

  •  497 просмотра
Избрание меры пресечения главе АМКУ Кириленко: ВАКС перенес заседание на 27 августа

Избрание меры пресечения главе АМКУ Кириленко: ВАКС перенес заседание на 27 августа

  •  1037 просмотра
Правительство передало АРМА управление 26 "облгазами Фирташа"

Правительство передало АРМА управление 26 "облгазами Фирташа"

  •  9535 просмотра
В Минобороны стартовало обсуждение антикоррупционной программы на 2024-2026 годы

В Минобороны стартовало обсуждение антикоррупционной программы на 2024-2026 годы

  •  8328 просмотра
рф планирует перебросить военных из красноярска на оборону курской области - «АТЕШ»

рф планирует перебросить военных из красноярска на оборону курской области - «АТЕШ»

  •  19630 просмотра

Новости Бизнеса

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

  •  12629 просмотра
Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

15 августа 2024, 12:06  •  108247 просмотра
Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

15 августа 2024, 11:29  •  106756 просмотра

Экономика

В Украине появится торговое представительство Японии

В Украине появится торговое представительство Японии

  •  601 просмотра
Правительство передало АРМА управление 26 "облгазами Фирташа"

Правительство передало АРМА управление 26 "облгазами Фирташа"

  •  9535 просмотра
Миссия ЕС прибыла в Украину для мониторинга выполнения индикаторов для очередного транша

Миссия ЕС прибыла в Украину для мониторинга выполнения индикаторов для очередного транша

  •  14030 просмотра
В Сумской области из-за обстрела подстанции был пожар, в Харьковской области враг атаковал бригаду энергетиков - Минэнерго

В Сумской области из-за обстрела подстанции был пожар, в Харьковской области враг атаковал бригаду энергетиков - Минэнерго

  •  16237 просмотра
Национальный кэшбек заработает со 2 сентября - Минэкономики

Национальный кэшбек заработает со 2 сентября - Минэкономики

  •  16132 просмотра

Киев

В Киеве разоблачили адвоката, который продавал фиктивные документы уклонистам

В Киеве разоблачили адвоката, который продавал фиктивные документы уклонистам

  •  16260 просмотра
Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

  •  111819 просмотра
В Киевской области работает ПВО: жителей призывают оставаться в укрытиях

В Киевской области работает ПВО: жителей призывают оставаться в укрытиях

  •  116347 просмотра
На Киевщине работают силы ПВО, слышны взрывы

На Киевщине работают силы ПВО, слышны взрывы

  •  47225 просмотра
Строительство Подольского моста: субподрядчика подозревают в хищении 6 миллионов гривен

Строительство Подольского моста: субподрядчика подозревают в хищении 6 миллионов гривен

  •  35369 просмотра