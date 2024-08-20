рф планирует перебросить военных из красноярска на оборону курской области - «АТЕШ»
Киев • УНН
Движение «АТЕШ» разведало воинскую часть росгвардии в Красноярске, которая направляет бойцов в Курскую область. Выявлено, что личный состав готов к саботажу из-за плохого отношения и отсутствия положенных выплат.
Партизанам удалось разведать воинскую часть росгвардии в красноярске, бойцов которой направляют в курскую область. Об этом рассказало подпольное проукраинское движение «АТЕШ», передает УНН.
Детали
Наш агент изучил графики дежурств и маршруты патрулей на территории части. В разговоре с дежурным КПП выяснилось, что личный состав направляют в Курскую область, хотя по документам они считаются задействованными для охраны порядка в Сибирском военном округе
Партизаны выяснили, что бойцов готовят к боевым действиям, за которые они не получают положенных выплат. Учитывая это и крайне плохое отношение к ним, личный состав готов к саботажу приказов командиров.
В «АТЕШ» добавляют, что часть информации, которую они получили, они не будут публиковать - все данные передали Силам обороны Украины.
Напомним,
Журналисты The Wall Street Journal утверждают, что чтобы остановить наступление Украины в курской области рф придется перебросить в регион не менее 20 тысяч военных.