Украинские партизаны обнаружили ЗРК "Бук-М3" и станцию радиолокации П-18 в Гагаринском районе оккупированного Севастополя. Эта точка ПВО способна обнаруживать и уничтожать цели на большем расстоянии.
Украинские партизаны в оккупированном Севастополе обнаружили ЗРК "Бук-М3", а также станцию радиолокации П-18. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.
На побережье Гагаринского района Севастополя наши агенты смогли вычислить зенитный ракетный комплекс средней дальности 9К317М "Бук-М3",
Детали
Партизаны отмечают, что также там находилась станция радиолокации П-18, которая используется для обеспечения раннего предупреждения и целеуказания для "Бук-М3". Таким образом, данная точка ПВО способна обнаруживать и уничтожать цели на большем расстоянии.
Напомним
Украинские партизаны сообщали об усилении береговой охраны в оккупированном Крыму. Военные катера ведут круглосуточное патрулирование, а на кораблях устанавливают мобильные радиолокационные станции.