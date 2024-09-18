Украинские партизаны в оккупированном Севастополе обнаружили ЗРК "Бук-М3", а также станцию радиолокации П-18. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.

На побережье Гагаринского района Севастополя наши агенты смогли вычислить зенитный ракетный комплекс средней дальности 9К317М "Бук-М3", - говорится в сообщении.

Детали

Партизаны отмечают, что также там находилась станция радиолокации П-18, которая используется для обеспечения раннего предупреждения и целеуказания для "Бук-М3". Таким образом, данная точка ПВО способна обнаруживать и уничтожать цели на большем расстоянии.

Напомним

Украинские партизаны сообщали об усилении береговой охраны в оккупированном Крыму. Военные катера ведут круглосуточное патрулирование, а на кораблях устанавливают мобильные радиолокационные станции.