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Партія “ЗА МАЙБУТНЄ” вимагає від президента зупинити беззаконня у 87-му окрузі

Партія “ЗА МАЙБУТНЄ” вимагає від президента зупинити беззаконня у 87-му окрузі

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Партія “ЗА МАЙБУТНЄ” вимагає від Президента та Центральної виборчої комісії зупинити беззаконня, яке відбувається у 87-му окрузі. Про це йдеться в заяві партії, передає УНН.

Зокрема, вночі окружна комісія скасувала результати виборів на дільниці, де переміг кандидат від партії “ЗА МАЙБУТНЄ” Олександр Шевченко, через зникнення 100 бюлетенів.

“Депутатський „десант“ не допоміг, і „Слуга народу“ підключила СБУ! Вчора Служба безпеки під приводом терористичної загрози вивела з виборчої комісії спостерігачів, які охороняли опломбовану кімнату з бюлетенями.

Коли ОВК відновила роботу, виявилося, що пломба зламана, пакунки з бюлетенями лежать в іншому положенні! Злочин зафіксували члени комісії та спостерігачі й направили відповідну заяву в поліцію. Однак правоохоронці та голова ОВК жодним чином на це не відреагували.

А сьогодні вночі член ОВК від „Слуги народу“ вказав на конкретний пакунок із дільниці в селі Микуличин, де перемогу здобув Олександр Шевченко, та закликав перерахувати кількість бюлетенів”, — йдеться в заяві партії.

Як наголосили в “ЗА МАЙБУТНЄ”, після перерахунку виявилося, що вкрали 100 бюлетенів із 377. Під цим приводом був повністю скасований результат виборів на всій дільниці.

Партія звернулася до Президента та ЦВК з вимогою зупинити беззаконня, бо досі в історії України не було випадків, коли СБУ забезпечувала фальсифікацію виборів.

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