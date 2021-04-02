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Партия "ЗА МАЙБУТНЄ" требует от президента остановить беззаконие в 87-м округе

Партия "ЗА МАЙБУТНЄ" требует от президента остановить беззаконие в 87-м округе

Киев  •  УНН

 • 13453 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Партия "ЗА МАЙБУТНЄ" требует от Президента и Центральной избирательной комиссии остановить беспредел, который происходит в 87-м округе. Об этом говорится в заявлении партии, передает УНН.

В частности, ночью окружная комиссия отменила результаты выборов на участке, где победил кандидат от партии "ЗА МАЙБУТНЄ" Александр Шевченко, из-за исчезновения 100 бюллетеней.

"Депутатский "десант" не помог, и "Слуга народа" подключила СБУ! Вчера Служба безопасности под предлогом террористической угрозы вывела из избирательной комиссии наблюдателей, охранявших опломбированную комнату с бюллетенями.

Когда ОИК возобновила работу, оказалось, что пломба сломана, пакеты с бюллетенями лежат в другом положении! Преступление зафиксировали члены комиссии и наблюдатели и направили соответствующее заявление в полицию. Однако правоохранители и председатель ОИК никак на это не отреагировали.

А сегодня ночью член ОИК от "Слуги народа" указал на конкретный пакет с участка в селе Микуличин, где победу одержал Александр Шевченко, и призвал пересчитать количество бюллетеней", - говорится в заявлении партии.

Как отметили в "ЗА МАЙБУТНЄ", после пересчета оказалось, что украли 100 бюллетеней с 377. Под этим предлогом был полностью отменен результат выборов на всем участке.

Партия обратилась к Президенту и ЦИК с требованием остановить беззаконие, ибо до сих пор в истории Украины не было случаев, когда СБУ обеспечивала фальсификации выборов.

Украинские Национальные Новости

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