Партія чинного прем'єр-міністра Греції лідирує на виборах - екзитпол
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Екзитполи на парламентських виборах у Греції показують, що консервативна партія прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса лідирує, але навряд чи отримає достатньо місць у парламенті, щоб одразу сформувати уряд, пише АР, передає УНН.
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Якщо офіційні результати підтвердяться, Міцотакісу доведеться шукати партнерів по коаліції, щоб отримати більшість у 300-місцевому парламенті. Якщо коаліційні переговори проваляться, наприкінці червня чи на початку липня можуть бути проведені другі вибори.
Екзитполи показали, що головний суперник Міцотакіса, колишній прем'єр-міністр Алексіс Ципрас та його ліва партія "СІРІЗА" посіли друге місце.
Опитування прогнозували, що "Нова демократія" Міцотакіса отримає від 121 до 125 місць у парламенті, а "СІРІЗА" — від 86 до 89 місць, при цьому шість чи сім партій подолають поріг у 3% голосів, щоб пройти до парламенту.
Додамо
Недільні вибори — перші вибори в Греції відколи її економіка перестала перебувати під суворим контролем міжнародних кредиторів, які надали кошти на порятунок під час майже десятирічної фінансової кризи в країні.