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Греція голосує на перших виборах після скасування міжнародного контролю за видатками на фінансову допомогу

Греція голосує на перших виборах після скасування міжнародного контролю за видатками на фінансову допомогу

Київ • УНН

 • 590537 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. У неділю греки голосують на перших виборах, після того, як економіка їхньої країни перестала піддаватися суворому нагляду та контролю з боку міжнародних кредиторів, які надали кошти на порятунок під час восьмирічної фінансової кризи. Про це УНН інформує з посиланням на Associated Press.

Деталі

Голосування протиставляє консервативного прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса проти Алексіса Ціпраса, який очолює ліву партію SYRIZA й обіймав посаду прем'єр-міністра під час одного з найбурхливіших періодів в історії країни.

Зростання вартості життя перебуває в центрі уваги багатьох виборців.

«Щороку замість того, щоб покращуватись, все погіршується, - каже 54-річний житель Афін Дімітріс Хондрогіанніс. - Все дорого. З кожним днем все виходить з-під контролю. Цього достатньо, щоб ми боялися йти до супермаркету за покупками. Подивимося, як підуть справи».

Хоча Міцотакіс стабільно лідирує в опитуваннях громадської думки, нещодавно введена виборча система пропорційного представництва робить малоймовірним, що той, хто переможе на виборах, зможе отримати достатньо місць у парламенті Греції, який складається з 300 членів, щоб сформувати уряд без пошуку коаліційних партнерів.

Переможець недільних виборів матиме три дні, щоб домовитися про коаліцію з іншими партіями. Якщо це не вдається, мандат на формування уряду переходить на другий бік, і процес повторюється. Але глибокі розбіжності між двома основними партіями та чотирма дрібнішими партіями, які, як очікується, увійдуть до парламенту, означають, що створити коаліцію буде важко, що уможливлює повторні вибори, ймовірно, 2 липня.

Другі вибори будуть проведені відповідно до нового закону про вибори, який спрощує формування уряду партією, що перемогла, надаючи їй бонус у розмірі до 50 місць у парламенті, що розраховується за змінною шкалою залежно від відсотка набраних голосів.

Загалом балотуються 32 партії, хоча опитування громадської думки показали, що лише шість мають реальні шанси подолати 3% бар'єр для отримання місць у парламенті.

Що передувало

Борги країни перед Міжнародним валютним фондом було погашено достроково. Європейські уряди та МВФ вклали 280 мільярдів євро (300 мільярдів доларів) у грецьку економіку у вигляді екстрених кредитів у період з 2010 по 2018 рік, щоб запобігти банкрутству члена ЄС. Натомість вони вимагали каральних заходів щодо скорочення витрат і реформ, внаслідок яких економіка країни скоротилася на чверть.

Серйозна рецесія та роки екстрених запозичень призвели до того, що Греція залишилася з колосальним державним боргом, який досяг 400 мільярдів євро в грудні минулого року, і сильно вдарив по доходах домогосподарств.

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