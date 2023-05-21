Греция голосует на первых выборах после отмены международного контроля за расходами на финансовую помощь

Детали

Голосование противопоставляет консервативного премьер-министра Кириакоса Мицотакиса против Алексиса Ципраса, который возглавляет левую партию SYRIZA и занимал пост премьер-министра во время одного из самых бурных периодов в истории страны.

Рост стоимости жизни находится в центре внимания многих избирателей.

«Каждый год вместо того, чтобы улучшаться, все ухудшается, - говорит 54-летний житель Афин Димитрис Хондрогианнис. - Все дорого. С каждым днем все выходит из-под контроля. Этого достаточно, чтобы мы боялись идти в супермаркет за покупками. Посмотрим, как пойдут дела».

Хотя Мицотакис стабильно лидирует в опросах общественного мнения, недавно введенная избирательная система пропорционального представительства делает маловероятным, что тот, кто победит на выборах, сможет получить достаточно мест в парламенте Греции, который состоит из 300 членов, чтобы сформировать правительство без поиска коалиционных партнеров.

Победитель воскресных выборов будет иметь три дня, чтобы договориться о коалиции с другими партиями. Если это не удается, мандат на формирование правительства переходит на другую сторону, и процесс повторяется. Но глубокие разногласия между двумя основными партиями и четырьмя более мелкими партиями, которые, как ожидается, войдут в парламент, означают, что создать коалицию будет трудно, что делает возможными повторные выборы, вероятно, 2 июля.

Вторые выборы будут проведены в соответствии с новым законом о выборах, который упрощает формирование правительства победившей партией, предоставляя ей бонус в размере до 50 мест в парламенте, рассчитываемый по переменной шкале в зависимости от процента набранных голосов.

Всего баллотируются 32 партии, хотя опросы общественного мнения показали, что только шесть имеют реальные шансы преодолеть 3% барьер для получения мест в парламенте.

Что предшествовало

Долги страны перед Международным валютным фондом были погашены досрочно. Европейские правительства и МВФ вложили 280 миллиардов евро (300 миллиардов долларов) в греческую экономику в виде экстренных кредитов в период с 2010 по 2018 год, чтобы предотвратить банкротство члена ЕС. Взамен они требовали карательных мер по сокращению расходов и реформ, в результате которых экономика страны сократилась на четверть.

Серьезная рецессия и годы экстренных заимствований привели к тому, что Греция осталась с колоссальным государственным долгом, который достиг 400 миллиардов евро в декабре прошлого года, и сильно ударил по доходам домохозяйств.