Греция голосует на первых выборах после отмены международного контроля за расходами на финансовую помощь

ukru
19:26 • 43817 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 102899 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 106600 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 106865 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101278 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 93748 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 109994 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131266 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 170673 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 201830 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

13 марта, 14:59 • 33018 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 63485 просмотра
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

13 марта, 17:25 • 38088 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

13 марта, 17:32 • 33084 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

13 марта, 18:27 • 42118 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 170673 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 201830 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 143698 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 150240 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 186734 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 63485 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103515 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120544 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156247 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163127 просмотра
Актуальное
Греция голосует на первых выборах после отмены международного контроля за расходами на финансовую помощь

Греция голосует на первых выборах после отмены международного контроля за расходами на финансовую помощь

Киев • УНН

 • 590534 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. В воскресенье греки голосуют на первых выборах, после того, как экономика их страны перестала подвергаться строгому надзору и контролю со стороны международных кредиторов, которые предоставили средства на спасение во время восьмилетнего финансового кризиса. Об этом УНН информирует со ссылкой на Associated Press.

Детали

Голосование противопоставляет консервативного премьер-министра Кириакоса Мицотакиса против Алексиса Ципраса, который возглавляет левую партию SYRIZA и занимал пост премьер-министра во время одного из самых бурных периодов в истории страны.

Рост стоимости жизни находится в центре внимания многих избирателей.

«Каждый год вместо того, чтобы улучшаться, все ухудшается, - говорит 54-летний житель Афин Димитрис Хондрогианнис. - Все дорого. С каждым днем все выходит из-под контроля. Этого достаточно, чтобы мы боялись идти в супермаркет за покупками. Посмотрим, как пойдут дела».

Хотя Мицотакис стабильно лидирует в опросах общественного мнения, недавно введенная избирательная система пропорционального представительства делает маловероятным, что тот, кто победит на выборах, сможет получить достаточно мест в парламенте Греции, который состоит из 300 членов, чтобы сформировать правительство без поиска коалиционных партнеров.

Победитель воскресных выборов будет иметь три дня, чтобы договориться о коалиции с другими партиями. Если это не удается, мандат на формирование правительства переходит на другую сторону, и процесс повторяется. Но глубокие разногласия между двумя основными партиями и четырьмя более мелкими партиями, которые, как ожидается, войдут в парламент, означают, что создать коалицию будет трудно, что делает возможными повторные выборы, вероятно, 2 июля.

Вторые выборы будут проведены в соответствии с новым законом о выборах, который упрощает формирование правительства победившей партией, предоставляя ей бонус в размере до 50 мест в парламенте, рассчитываемый по переменной шкале в зависимости от процента набранных голосов.

Всего баллотируются 32 партии, хотя опросы общественного мнения показали, что только шесть имеют реальные шансы преодолеть 3% барьер для получения мест в парламенте.

Что предшествовало

Долги страны перед Международным валютным фондом были погашены досрочно. Европейские правительства и МВФ вложили 280 миллиардов евро (300 миллиардов долларов) в греческую экономику в виде экстренных кредитов в период с 2010 по 2018 год, чтобы предотвратить банкротство члена ЕС. Взамен они требовали карательных мер по сокращению расходов и реформ, в результате которых экономика страны сократилась на четверть.

Серьезная рецессия и годы экстренных заимствований привели к тому, что Греция осталась с колоссальным государственным долгом, который достиг 400 миллиардов евро в декабре прошлого года, и сильно ударил по доходам домохозяйств.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы