Партия действующего премьер-министра Греции лидирует на выборах - экзитполл

Детали

Если официальные результаты подтвердятся, Мицотакису придется искать партнеров по коалиции, чтобы получить большинство в 300-местном парламенте. Если коалиционные переговоры провалятся, в конце июня или в начале июля могут быть проведены вторые выборы.

Экзитполы показали, что главный соперник Мицотакиса, бывший премьер-министр Алексис Ципрас и его левая партия "СИРИЗА" заняли второе место.

Опросы прогнозировали, что "Новая демократия" Мицотакиса получит от 121 до 125 мест в парламенте, а "СИРИЗА" — от 86 до 89 мест, при этом шесть или семь партий преодолеют порог в 3% голосов, чтобы пройти в парламент.

Добавим

Воскресные выборы — первые выборы в Греции с тех пор, как ее экономика перестала находиться под строгим контролем международных кредиторов, которые предоставили средства на спасение во время почти десятилетнего финансового кризиса в стране.