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Парламентарі ухвалили законопроект про заочне засудження

Парламентарі ухвалили законопроект про заочне засудження

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Верховна Рада на позачерговому засіданні у вівторок ухвалила в цілому проект закону № 2164 про заочне засудження. Рішення підтримало 258 народних депутатів, передає УНН.

Деталі

Законопроект пропонує внести зміни до Кримінального процесуального кодексу та визначити, що підставами для оголошення в розшук підозрюваного є підстави, “коли місце перебування підозрюваного невідоме, і коли підозрюваний ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за умови його належного повідомлення про такий виклик, і існують обґрунтовані підстави вважати, що він виїхав і/або перебуває в іншій країні або на тимчасово окупованих територіях України”.

Раніше Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту прийняти у другому читанні і в цілому законопроект №2164.

Довідково

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова раніше висловила надію, що цього тижня в парламенті буде прийнятий закон про так звану "заочку".

“Це проект закону про внесення змін до кримінально-процесуального кодексу про спеціальне переслідування. Це третя спроба законодавця нарешті це зробити і я дуже сподіваюся, що чинний парламент — це зробить. Цей проект дає слідчому суду можливість забезпечити проголошену ще на початку 2014 року невідворотність покарання для осіб винних в злочинах проти Майдану”, — сказала Венедіктова.

За її словами, законопроектом № 2164, який ухвалено у першому читанні, передбачено розширення переліку законів, які підпадають під категорію заочного розслідування.

“Безперечно, залишаються такі злочини, як повалення конституційного ладу, національної безпеки, фінансування тероризму. Також додаються тяжкі тілесні ушкодження, катування, незаконне позбавлення волі, насильницьке захоплення заручників, дезертирство”, — розповіла Венедіктова.

Напередодні голова комітету заявив, що більша частина фракції “Слуга народу” підтримає законопроект про заочне засудження.

Українські Національні Новини

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