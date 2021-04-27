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Парламентарии приняли законопроект о заочном осуждении

Парламентарии приняли законопроект о заочном осуждении

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник приняла в целом проект закона № 2164 о заочном осуждении. Решение поддержало 258 народных депутатов, передает УНН.

Детали

Законопроект предлагает внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс и определить, что основанием для объявления в розыск подозреваемого являются основания, "когда место нахождения подозреваемого неизвестно, и когда подозреваемый уклоняется от явки по вызову следователя, прокурора, следственного судьи или суда при условии его надлежащего уведомления о таком вызове, и существуют обоснованные основания полагать, что он уехал и/или находится в другой стране или на временно оккупированных территориях Украины".

Ранее Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект №2164.

Справка

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова ранее выразила надежду, что на этой неделе в парламенте будет принят закон о так называемой "заочке".

"Это проект закона о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс о специальном преследовании. Это третья попытка законодателя наконец это сделать и я очень надеюсь, что действующий парламент - это сделает. Этот проект дает следственному суду обеспечить провозглашенную еще в начале 2014 года неотвратимость наказания для лиц, виновных в преступлениях против Майдана", - сказала Венедиктова.

По ее словам, законопроектом № 2164, который принят в первом чтении, предусмотрено расширение перечня законов, которые подпадают под категорию заочного расследования.

"Безусловно, остаются такие преступления, как свержение конституционного строя, национальной безопасности, финансирования терроризма. Также добавляются тяжелые телесные повреждения, пытки, незаконное лишение свободы, насильственный захват заложников, дезертирство", - рассказала Венедиктова.

Накануне глава комитета заявил, что большая часть фракции "Слуга народа" поддержит законопроект о заочном осуждении.

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