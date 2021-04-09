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У Молдові створили комісію з розслідування викрадення Чауса

У Молдові створили комісію з розслідування викрадення Чауса

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. У парламенті Молдови створили комісію, яка буде розслідувати обставини викрадення українського судді Миколи Чауса. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання NewsMaker.

Деталі

Створення комісії затвердили голосами депутатів від Партії соціалістів (ПСРМ) і парламентської групи Pentru Moldova.

Комісія буде працювати 60 днів, до неї увійдуть дев'ять депутатів від усіх парламентських фракцій.

Комісію очолив Александр Слусар, депутат від партії "Платформа Гідність і правда" (DA), його заступником призначили депутата від ПСРМ Адріана Лебединського.

Слусар запропонував розслідувати не тільки викрадення Чауса, але і екстрадицію співробітників молдовсько-турецьких ліцеїв Orizont, і випадки так званих викрадень, які проводили придністровські спецслужби, але його пропозицію не підтримали.

Додамо

3 квітня стало відомо, що група невідомих озброєних чоловіків викрала суддю в центрі Кишинева. За даними МВС Молдови, суддю вивезли в Україну.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ за процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Миколу Чауса на отриманні хабаря в розмірі 150 тис. дол.

У вересні того ж року Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури про надання згоди на затримання та арешт судді. Однак Чаус втік з України. З 11 листопада 2016 року суддя перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

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