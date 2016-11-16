Парламент Болгарії прийняв відставку уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Депутати народних зборів Болгарії прийняли відставку уряду прем’єр-міністра Бойко Борисова. “За” проголосувало 218 з 240 депутатів, “проти” жодного, двоє утрималися, передає УНН з посиланням на видання "Русская Болгария".
Б.Борисов з парламентської трибуни зазначив, що міністерська рада забезпечить наступність в управлінні і продовжить виконувати свої обов'язки до обрання нового уряду.
Він привітав переможців. "Категорична перемога", - підкреслив Б.Борисов, зазначивши, що не пам'ятає настільки чесних виборів в Болгарії. У своєму виступі він кілька разів дав зрозуміти, що не допустить участь представників партії ГЕРБ в технічний уряд і закликав сформувати його новому президенту Румену Радеву.
"Є партія, яка була сильніша за нас на цих виборах. Багато мене намагаються зачепити тим, що я диктатор, султан, але управління дає народ. Я переконаний, що якщо народ не хоче, то ми повинні негайно піти у відставку. У болгар вже є новий президент", - заявив Б.Борисов, побажавши успіху Румену Радеву і Іліяне Йотовій.
Нагадаємо, Р.Радев переміг на президентських виборах в Болгарії із майже 60% голосів.