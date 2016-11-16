Парламент Болгарии принял отставку правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Депутаты народного собрания Болгарии приняли отставку правительства премьер-министра Бойко Борисова. "За" проголосовало 218 из 240 депутатов, "против" ни одного, двое воздержались, передает УНН со ссылкой на издание "Русская Болгария".
Б.Борисов с парламентской трибуны отметил, что министерский совет обеспечит преемственность в управлении и продолжит выполнять свои обязанности до избрания нового правительства.
Он поздравил победителей. "Категорическая победа", - подчеркнул Б.Борисов, отметив, что не помнит столь честных выборов в Болгарии. В своем выступлении он несколько раз дал понять, что не допустит участия представителей партии ГЕРБ в техническое правительство и призвал сформировать его новому президенту Румену Радеву.
"Есть партия, которая была сильнее нас на этих выборах. Многие меня пытаются задеть тем, что я диктатор, султан, но управление дает народ. Я убежден, что если народ не хочет, то мы должны немедленно уйти в отставку. У болгар уже есть новый президент", - заявил Б.Борисов, пожелав успеха Румену Радеву и Илияну Йотову.