Паралімпійська збірна України з біатлону та лижних перегонів здобула низку медалей на етапі КС
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Національна паралімпійська збірна команда України з лижних перегонів та біатлону виборола низку нагород на етапі Кубку світу, що пройшов у німецькому Альтенбергу. Про це інформує НКСІУ, передає УНН.
Українці в командному спринті (біатлон) змогли обігнати в останній день етапу КС команду господарів змагань, взявши "золото" і два "срібла", та вибороти третє місце за кількістю золотих нагород та за загальною кількістю медалей. У доробку національної збірної - 3 "золоті", 2 "срібні" та 2 бронзові медалі.
Володарями "золота" стали:
• Буй Ірина (клас стоячі) - в індивідуальному спринті (біатлон)
• Решетинський Ярослав (порушення зору) - 1 золота нагорода в індивідуальному спринті (біатлон)
• Кононова Олександра (клас стоячі) - 1 золота нагорода в командному спринті (біатлон)
• Конашук Богдана (клас стоячі) - 1 золота нагорода в командному спринті (біатлон).
Також додамо, наступний етап Кубку світу пройде в німецькому Фінстерау з 1 по 8 лютого.
Як повідомляв УНН, Національна паралімпійська збірна команда України стала третьою за загальною кількістю нагород серед 33-х країн-учасниць Кубку світу з фехтування на візках.