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Паралімпійська збірна України з біатлону та лижних перегонів здобула низку медалей на етапі КС

Київ • УНН

 • 13062 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Національна паралімпійська збірна команда України з лижних перегонів та біатлону виборола низку нагород на етапі Кубку світу, що пройшов у німецькому Альтенбергу. Про це інформує НКСІУ, передає УНН.

Паралімпійська збірна України з біатлону та лижних перегонів здобула низку медалей на етапі КС

Українці в командному спринті (біатлон) змогли обігнати в останній день етапу КС команду господарів змагань, взявши "золото" і два "срібла", та вибороти третє місце за кількістю золотих нагород та за загальною кількістю медалей. У доробку національної збірної - 3 "золоті", 2 "срібні" та 2 бронзові медалі.

Володарями "золота" стали:

• Буй Ірина (клас стоячі) - в індивідуальному спринті (біатлон)

• Решетинський Ярослав (порушення зору) - 1 золота нагорода в індивідуальному спринті (біатлон)

• Кононова Олександра (клас стоячі) - 1 золота нагорода в командному спринті (біатлон)

• Конашук Богдана (клас стоячі) - 1 золота нагорода в командному спринті (біатлон).

Також додамо, наступний етап Кубку світу пройде в німецькому Фінстерау з 1 по 8 лютого.

Як повідомляв УНН, Національна паралімпійська збірна команда України стала третьою за загальною кількістю нагород серед 33-х країн-учасниць Кубку світу з фехтування на візках.

Українські Національні Новини

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