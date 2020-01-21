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Паралимпийская сборная Украины по биатлону и лыжным гонкам завоевала ряд медалей на этапе КМ

Киев • УНН

 • 13062 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Национальная паралимпийская сборная команда Украины по лыжным гонкам и биатлону завоевала ряд наград на этапе Кубка мира, который прошел в немецком Альтенберге. Об этом информирует НКСИУ, передает УНН.

Паралимпийская сборная Украины по биатлону и лыжным гонкам завоевала ряд медалей на этапе КМ

Украинцы в командном спринте (биатлон) смогли обогнать в последний день этапа КМ команду хозяев соревнований, взяв "золото" и два "серебра" и завоевать третье место по количеству золотых наград и по общему количеству медалей. В активе сборной - 3 "золотые", 2 "серебряные" и 2 бронзовые медали.

Обладателями "золота" стали:

• Буй Ирина (класс стоячие) - в индивидуальном спринте (биатлон)

• Решетинский Ярослав (нарушение зрения) - 1 золотая награда в индивидуальном спринте (биатлон)

• Кононова Александра (класс стоячие) - 1 золотая награда в командном спринте (биатлон)

• Конашук Богдана (класс стоячие) - 1 золотая награда в командном спринте (биатлон).

Также добавим, следующий этап Кубка мира пройдет в немецком Финстерау с 1 по 8 февраля.

Как сообщал УНН, Национальная паралимпийская сборная команда Украины стала третьей по общему количеству наград среди 33-х стран-участниц Кубка мира по фехтованию на колясках.

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