Паралімпіада-2020: плавець Андрій Трусов встановив світовий рекорд та приніс Україні ще одне золото

Трусов змагався на четвертій для себе дистанції на Паралімпіаді-2020. У двох із трьох йому вдалося виграти срібні нагороди: 200 метрів комплексним стилем та 400 метрів вільним стилем.

У фіналі дистанції 100 метрів вільним стилем Трусов змагався із ще одним українцем — чемпіоном 100-метрівки брасом Євгенієм Богодайком. При цьому саме Богодайко був чинним паралімпійським чемпіоном на цій дистанції перед фінальним запливом.

Однак головним претендентом на нагороди у 100-метрівці вільним стилем був саме Трусов. Час 21-річного українця у кваліфікації склав 1:10.20 хвилин — швидше проплив лише аргентинець Фернандо Карломаньйо, який встановив паралімпійський рекорд у кваліфікації. Серед претендентів на нагороди був і ізраїльтянин Марк Маляр, який двічі випереджав Трусова на дистанціях.

У фіналі Трусову вдалося виграти. На фініші українець показав результат 1:08.14 хвилин та встановив новий світовий рекорд.

Медальний залік Ігор у Токіо

Наразі в України уже 48 медалей та 5-е місце у медальному заліку і 4-е за загальною кількістю. Попереду йдуть збірні Паралімпійського комітету Росії, Сполучених Штатів Америки, Великої Британії та асболютний лідер — Китай, у якого наразі 108 нагород.