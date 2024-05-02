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ГУР: українські “Сичі” стійкі до РЕБ та здатні подолати 50 км в глубину лінії фронту

ГУР: українські “Сичі” стійкі до РЕБ та здатні подолати 50 км в глубину лінії фронту

Київ • УНН

 • 102099 перегляди

БПЛА "Сич" може подорожувати до 50 км вглиб лінії фронту і є стійким до радіоелектронної боротьби, що робить його ідеальним для розвідувальних місій на великі відстані.

БПЛА "Сич" може долати до 50 км і стійкий до радіоелектронного боротьби, що робить його ідеальним для розвідки на відстані. Про це розповів представник ГУР МО Євгеній Єрін у ефірі телемарафону, передає УНН.

На даний час відстань, яку можуть подолати БПЛА "Сич" в глубину складає до 50 км і в принципі, будь-яка ціль на дальній відстані може бути зафіксована і виялавне з допомогою цього типу БПЛА. Однією із особливостей цих дронів є їх стійкість до РЕБ. Це дуже добре видно, адже "Сичі" уражали такі РЕБи як: "Подлет", "Каста" та інші

- розповів Єрін.

Нагадаємо

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило скільки росія має ракет типу "Циркон", "Онікс", "Калібр" та Х-69. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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