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У ГУР повідомили, скільки росія має крилатих, гіперзвукових та авіаційних ракет

У ГУР повідомили, скільки росія має крилатих, гіперзвукових та авіаційних ракет

Київ • УНН

 • 22374 перегляди

Станом на квітень 2024 року росія має близько 40 гіперзвукових протикорабельних ракет "Циркон", 400 крилатих ракет "Онікс/Онікс-М", 270 крилатих ракет "Калібр" і 45 керованих ракет Х-69 з різними темпами виробництва для кожного типу.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило скільки росія має ракет типу "Циркон", "Онікс", "Калібр" та Х-69. Про це передає УНН з посиланням на відповідь ГУР виданню АрміяInform.

Деталі

Як пише видання, станом на кінець квітня 2024 року на озброєнні зс рф перебуває близько 40 одиниць гіперзвукових протикорабельних ракет 3М22 "Циркон", які росіяни виробляють по 10 одиниць на місяць.

Крилатих ракет 3M55/3М55М "Онікс"/"Онікс-М" росіяни мають 400 одиниць. Темпи виробництва - до 10 одиниць на місяць.

Крилатих ракет 3М-14 "Калібр", які росіяни можуть виробляти 30-40 на місяць, 270 одиниць.

Керованих авіаційних ракет Х-69 - 45 одиниць і росіяни можуть їх виробляти по 1-3 одиниці на місяць.

Нагадаємо

Фахівці Організації Об'єднаних Націй підтвердили, що росія застосувала північнокорейські ракети серії Hwasong-11 для завдання ударів по Харкову.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
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orhanizatsiia-obiednanykh-natsiiОрганізація Об'єднаних Націй
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