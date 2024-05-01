В ГУР сообщили, сколько россия имеет крылатых, гиперзвуковых и авиационных ракет

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, сколько россия имеет ракет типа "Циркон", "Оникс", "Калибр" и Х-69. Об этом передает УНН со ссылкой на ответ ГУР изданию АрмияInform.

Детали

Как пишет издание, по состоянию на конец апреля 2024 года на вооружении вс рф находится около 40 единиц гиперзвуковых противокорабельных ракет 3М22 "Циркон", которые россияне производят по 10 единиц в месяц.

Крылатых ракет 3M55/3М55М "Оникс"/"Оникс-М" россияне имеют 400 единиц. Темпы производства - до 10 единиц в месяц.

Крылатых ракет 3М-14 "Калибр", которые россияне могут производить 30-40 в месяц, 270 единиц.

Управляемых авиационных ракет Х-69 - 45 единиц и россияне могут их производить по 1-3 единицы в месяц.

Напомним

Специалисты Организации Объединенных Наций подтвердили, что россия применила северокорейские ракеты серии Hwasong-11 для нанесения ударов по Харькову.