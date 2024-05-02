ГУР: украинские "Сычи" устойчивы к РЭБ и способны преодолеть 50 км в глубину линии фронта

БПЛА "Сыч" может преодолевать до 50 км и устойчив к радиоэлектронной борьбе, что делает его идеальным для разведки на расстоянии. Об этом рассказал представитель ГУР МО Евгений Ерин в эфире телемарафона, передает УНН.

В настоящее время расстояние, которое могут преодолеть БПЛА "Сыч" в глубину составляет до 50 км и в принципе, любая цель на дальнем расстоянии может быть зафиксирована и обнаружена с помощью этого типа БПЛА. Одной из особенностей этих дронов является их устойчивость к РЭБ. Это очень хорошо видно, ведь "Сычи" поражали такие РЭБы как: "Подлет", "Каста" и другие - рассказал Ерин.

Напомним,

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