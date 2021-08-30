ЗМІ: на півночі Індії від невідомої лихоманки загинули вже 68 осіб, більшість з них діти

Деталі

Як повідомляють в понеділок місцеві ЗМІ з посиланням на органи охорони здоров’я Уттар-Прадеш, це тільки приблизна кількість померлих. Місцевий департамент охорони здоров’я не враховує померлих від лихоманки в приватних лікарнях і тих, хто помер удома, не звернувшись за допомогою до лікарів.

Осередком вірусної лихоманки стали західні райони Уттар-Прадешу. Найбільшу кількість хворих медики зареєстрували в сільській місцевості в районах Агра, Матхура і Фірозабад. Через високу вологість і температури вище норми кількості хворих там швидко збільшується. У ряді районів для їхньої госпіталізації не вистачає місць у лікарнях, хворих з симптомами вірусної лихоманки лікарі змушені перевозити з сіл в міста і поміщати їх у клініки, призначені для лікування заражених коронавірусом.

Довідка

Головними причинами виникнення і поширення вірусної лихоманки індійські лікарі називають недотримання жителями норм санітарії та гігієни, а також переносників захворювання — москітів, що розмножуються у заболочених водоймах і річках.