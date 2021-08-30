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СМИ: на севере Индии от неизвестной лихорадки погибли уже 68 человек, большинство из них дети

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 августа. УНН. Не менее 12 детей умерли за минувшие сутки от неизвестной вирусной лихорадки в индийском северном штате Уттар-Прадеш. Общее число жертв эпидемии этой болезни достигло в регионе 68 человек, 40 из них дети, пишет УНН со ссылкой на The Times of India.

Детали

Как сообщают в понедельник местные СМИ со ссылкой на органы здравоохранения Уттар-Прадеша, это только приблизительное число умерших. Местный департамент здравоохранения не учитывает умерших от лихорадки в частных больницах и тех, кто умер дома, не обратившись за помощью к врачам.

Очагом вирусной лихорадки стали западные районы Уттар-Прадеша. Наибольшее число заболевших медики зарегистрировали в сельской местности в районах Агра, Матхура и Фирозабад. Из-за высокой влажности и температуры выше нормы число заболевших там быстро увеличивается. В ряде районов для их госпитализации не хватает мест в больницах, больных с симптомами вирусной лихорадки врачи вынуждены перевозить из деревень в города и помещать их в клиники, предназначенные для лечения заразившихся коронавирусом.

Справка

Главными причинами возникновения и распространения вирусной лихорадки индийские врачи называют не соблюдение жителями норм санитарии и гигиены, а также переносчиков заболевания — москитов, размножающихся в заболоченных водоемах и реках.

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