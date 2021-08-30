Росія також вирішила провести евакуацію людей з Афганістану

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Посольство Росії у Кабулі почало формувати списки бажаючих покинути Афганістан. На нові вивізні рейси можуть потрапити громадяни Росії, особи з видом на проживання в РФ і громадяни країн-членів ОДКБ (Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану), пише УНН.

Деталі

Терміни вильоту спецрейсів поки не повідомляються.

“Вивезенню у РФ підлягають наступні категорії: громадяни РФ, які користуються дійсними документи, що засвідчують особу за межами РФ; особи, які мають чинний дозвіл на проживання в РФ; громадяни країн-членів ОДКБ”, — повідомляє посольство у Twitter.

Бажаючі покинути Афганістан повинні відправити копії документів, що засвідчують особу, і номер контактного телефону на електронну пошту. Після цього їм вишлють анкету і роз’яснять порядок оформлення на вивізні рейси.

Доповнення

26 серпня посол РФ Дмитро Жирнов повідомив про вивезення з Афганістану 360 росіян, 38 громадян країн ОДКБ і України. В той же день в Кабулі сталася серія вибухів, відповідальність взяли на себе бойовики афганського філії терористичної організації “Ісламська держава”. 27 серпня посол заявив про початок формування нового списку на евакуацію з Афганістану, в нього записалися вже 170 осіб. 29 серпня у Кабулі знову прогримів вибух, ракетний удар здійснили війська США.

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