Россия также решила провести эвакуацию людей из Афганистана
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Посольство России в Кабуле начало формировать списки желающих покинуть Афганистан. На новые вывозные рейсы могут попасть граждане России, лица с видом на жительство в РФ и граждане стран-членов ОДКБ (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана), пишет УНН.
Детали
Сроки вылета спецрейсов пока не сообщаются.
“Вывозу в РФ подлежат следующие категории: граждане РФ, имеющие действительные документы, удостоверяющие личность за пределами РФ; лица, имеющие действительный вид на жительство в РФ; граждане стран-членов ОДКБ”, — сообщает посольство в Twitter.
Желающие покинуть Афганистан должны отправить копии документов, удостоверяющих личность, и номер контактного телефона на электронную почту. После этого им вышлют анкету и разъяснят порядок оформления на вывозные рейсы.
Дополнение
26 августа посол РФ Дмитрий Жирнов сообщил о вывозе из Афганистана 360 россиян, 38 граждан стран ОДКБ и Украины. В тот же день в Кабуле произошла серия взрывов, ответственность взяли на себя боевики афганского филиала террористической организации “Исламское государство”. 27 августа посол заявил о начале формирования нового списка на эвакуацию из Афганистана, в него записались уже 170 человек. 29 августа в Кабуле вновь прогремел взрыв, ракетный удар совершили войска США.