Паралімпіада-2020: Україна виборола вже 77 медалей
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Україна здобула вже 77 медалей на Паралімпійських Іграх - 2020 у Токіо, повідомляє УНН.
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Сьогодні українці здобули ще два "золота" Паралімпіади - 2020.
Так, 76-у нагороду Ігор для України виграла легкоатлетка Марія Помазан, здобувши золоту медаль у штовханні ядра стоячи у класі F35.
Владислав Загребельний приніс в українську скарбничку ще одне "золото" і 77-у нагороду Паралімпіади у Токіо - у стрибках у довжину у класі Т37. Загребельний встановив рекорд Європи.
Доповнення
Таким чином, Україна забезпечила собі наразі 5-у сходинку у загальнокомандному, піднявшись на одну позицію, та 4-е місце у медальному заліку (за кількістю) з 77 медалями Паралімпіади - 2020: 19 золотих, 35 срібних та 23 бронзових.