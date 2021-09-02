Паралімпіада-2020: українська скарбничка медалей поповнилася “золотом” з європейським рекордом

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На Паралімпіаді у Токіо українська легкоатлетка Марія Помазан впевнено здобула золоту медаль у штовханні ядра стоячи у класі F35. Українка святкувала перемогу з результатом 12.24. Помазан найближчу переслідувачку випередила аж на 3,09 метри.

Владислав Загребельний здобув золоту медаль у стрибках у довжину у класі Т37.

Українець святкував перемогу з результатом 6.59. Також Загребельний встановив рекорд Європи.

Нагадаємо

Анастасія Москаленко зі світовим рекордом виграла “золото”. Це 75 медаль для України у Токіо.