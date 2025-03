Паралімпіада-2020: Анастасія Москаленко зі світовим рекордом виграє золото. Це 75 медаль для України у Токіо

Зазначимо, що Україна і надалі йде 4-ю за кількістю медалей (75), проте пропустила у рейтингу збірну Нідерландів, яка здобула на одне золото більше. Вище у рейтингу розташувалися збірні Сполучених Штатів, Паралімпійського комітету Росії, Великої Британії та асболютний лідер Китай — у якого 147 медалей.

Деталі

Як і в метанні булави, кваліфікацію у штовханні ядра не проводили. Спортсменки одразу змагалися у фіналі, до якого відібралися вісім учасниць. Вони мали по шість спроб, і до заліку йшла найкраща.

Москаленко була однією з фавориток на нагороду та входила в змагання з одним із найвищих особистих рекордів — 6.92 метра.

У фіналі українка перевершила не лише свій особистий рекорд, а й світовий, штовхнувши ядро на 7.61 метра. Медаль Анастасії гарантувала ще перша спроба — на 7.01. Але друга — рекордна — вивела її в лідерки та дозволила випередити польку Розу Козаковську, якій Москаленко поступилася в метанні булави.

Після українки в сектор залишалося вийти тільки представниці ПКР Євгєнії Галактіоновій, проте перевершити українку й польку їй не вдалося.

This is huge! The World Record has been beaten… AGAIN! Moskalenko has beaten Kozakowska’s new WR with a throw of 7.61 metres #Gold Anastasiia Moskalenko #UKR #Silver Roza Kozakowska #POL #Bronze Evgeniia Galaktionova #RPC #ParaAthletics #Tokyo2020 #Paralympics

— Paralympic Games (@Paralympics) September 1, 2021

Доповнення

До цього в Токіо Україна вже здобула чотири медалі конкретно у штовханні ядра. “Золото” виграв Максим Коваль, три “срібла” — в Олександра Ярового, Романа Данилюка та Анастасії Мисник.

Напередодні золотом завершився драматичний фінал зі штовхання ядра.