Паралімпіада-2020: Анастасія Москаленко зі світовим рекордом виграє золото. Це 75 медаль для України у Токіо
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. У фіналі зі штовхання ядра у восьмий день Паралімпійських ігор у Токіо золото зі світовим рекордом виграла українка Анастасія Москаленко, пише УНН.
Зазначимо, що Україна і надалі йде 4-ю за кількістю медалей (75), проте пропустила у рейтингу збірну Нідерландів, яка здобула на одне золото більше. Вище у рейтингу розташувалися збірні Сполучених Штатів, Паралімпійського комітету Росії, Великої Британії та асболютний лідер Китай — у якого 147 медалей.
Деталі
Як і в метанні булави, кваліфікацію у штовханні ядра не проводили. Спортсменки одразу змагалися у фіналі, до якого відібралися вісім учасниць. Вони мали по шість спроб, і до заліку йшла найкраща.
Москаленко була однією з фавориток на нагороду та входила в змагання з одним із найвищих особистих рекордів — 6.92 метра.
У фіналі українка перевершила не лише свій особистий рекорд, а й світовий, штовхнувши ядро на 7.61 метра. Медаль Анастасії гарантувала ще перша спроба — на 7.01. Але друга — рекордна — вивела її в лідерки та дозволила випередити польку Розу Козаковську, якій Москаленко поступилася в метанні булави.
Після українки в сектор залишалося вийти тільки представниці ПКР Євгєнії Галактіоновій, проте перевершити українку й польку їй не вдалося.
This is huge! The World Record has been beaten… AGAIN! Moskalenko has beaten Kozakowska’s new WR with a throw of 7.61 metres #Gold Anastasiia Moskalenko #UKR #Silver Roza Kozakowska #POL #Bronze Evgeniia Galaktionova #RPC #ParaAthletics #Tokyo2020 #Paralympics— Paralympic Games (@Paralympics) September 1, 2021
Доповнення
До цього в Токіо Україна вже здобула чотири медалі конкретно у штовханні ядра. “Золото” виграв Максим Коваль, три “срібла” — в Олександра Ярового, Романа Данилюка та Анастасії Мисник.
Напередодні золотом завершився драматичний фінал зі штовхання ядра.