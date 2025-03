Паралимпиада-2020: Анастасия Москаленко с мировым рекордом выигрывает золото. Это 75 медаль для Украины в Токио

Отметим, что Украина и далее идет 4-й по количеству медалей (75), однако пропустила в рейтинге сборную Нидерландов, которая получила на одно золото больше. Выше в рейтинге расположились сборные США, Паралимпийского комитета России, Великобритании и асболютный лидер Китай — у которого 147 медалей.

Детали

Как и в метании булавы, квалификацию в толкании ядра не проводили. Спортсменки сразу соревновались в финале, к которому отобрались восемь участниц. Они имели по шесть попыток, и в зачет шла лучшая.

Москаленко была одной из фавориток на награду и входила в соревнования с одним из самых высоких личных рекордов — 6.92 метра.

В финале украинка превзошла не только свой личный рекорд, но и мировой, толкнув ядро на 7.61 метра. Медаль Анастасии гарантировала еще первая попытка — на 7.01. Но вторая — рекордная — вывела ее в лидеры и позволила опередить польку Розу Козаковскую, которой Москаленко уступила в метании булавы.

После украинки в сектор оставалось выйти только представительнице ПКР Евгении Галактионова, однако превзойти украинку и польку ей не удалось.

This is huge! The World Record has been beaten ... AGAIN! Moskalenko has beaten Kozakowska’s new WR with a throw of 7.61 metres #Gold Anastasiia Moskalenko #UKR #Silver Roza Kozakowska #POL #Bronze Evgeniia Galaktionova #RPC #ParaAthletics # Tokyo2020 #Paralympics

— Paralympic Games (@Paralympics) September 1, 2021

Дополнение

До этого в Токио Украина уже завоевала четыре медали конкретно в толкании ядра. “Золото” выиграл Максим Коваль, три “серебра” — у Александра Ярового, Романа Данилюка и Анастасии Мисник.

Накануне золотом завершился драматический финал по толканию ядра.