Паралимпиада-2020: Украинские копилка медалей пополнилась "золотом" с европейским рекордом
Киев • УНН
КИЕВ. второе августа. УНН. Украинские легкоатлеты Мария Помазан и Владислав Загребельный получили золотые медали на Паралимпийских играх в Токио сегодня, 2 сентября. Об этом пишет УНН со ссылкой на Champion.com.
Детали
На Паралимпиаде в Токио украинская легкоатлетка Мария Помазан уверенно завоевала золотую медаль в толкании ядра стоя в классе F35. Украинка праздновала победу с результатом 12.24. Помазан ближайшую соперницу опередила аж на 3,09 метра.
Владислав Загребельный получил золотую медаль в прыжках в длину в классе Т37.
Украинец праздновал победу с результатом 6.59. Также Загребельный установил рекорд Европы.
Напомним
Анастасия Москаленко с мировым рекордом выиграла “золото”. Это 75 медаль для Украины в Токио.