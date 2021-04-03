Парад мумій: Єгипет готується до унікальної історичної події

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На параді, який почнеться 3-го квітня о 18:00, будуть представлені 22 мумії, 18 королів та чотири королеви, що датуються 17, 18, 19 та 20 династіями. Серед відомих мумій – король Секененра, який розпочав визвольну війну проти гіксосів; королева Хатшепсут, власниця розкішного храму Дейр Аль-Бахарі на Західному березі Луксора; і король Рамзес II, великий фараон Нового царства.

Орієнтовна тривалість заходу становитиме 45 хвилин. Подію особисто супроводжуватиме президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі.

Парад мумій пройде від Єгипетського музею на площі Тахрір до Національного музею єгипетської цивілізації (NMEC) у Фустаті на тлі феєрверків та під звуки почесних залпів. Подію також супроводжуватиме кавалькада.

Після прибуття до NMEC, королівські мумії будуть реставруватися у найсучаснішій лабораторії протягом майже 15 днів, щоб бути готовими до встановлення всередині своїх нових вітрин у Королівському залі мумій, оформленому як “Долина царів” – регіон, де розміщені їхні оригінальні гробниці.

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Процес переміщення королівських мумій буде відповідати суворим стандартам охорони та безпеки при транспортуванні артефактів. Мумії - у дуже хорошому стані та розміщені у найсучасніших стерильних футлярах у спеціальних коробках, щоб гарантувати їхнє бездоганне збереження та завантажені у вагони, розроблені спеціально для заходу.