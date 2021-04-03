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Парад мумий: Египет готовится к уникальному историческому событию

Парад мумий: Египет готовится к уникальному историческому событию

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. Египет готовится провести церемонию торжественной транспортировки более двух десятков мумий от Египетского музея, расположенного на площади Тахрир в Каире, в Национальный музей египетской цивилизации в Фустате. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

На параде, который начнется 3 апреля в 18:00, будут представлены 22 мумии, 18 королей и четыре королевы, датируемые 17, 18, 19 и 20 династиями. Среди известных мумий - король Секененра, который начал освободительную войну против гиксосов; королева Хатшепсут, владелица роскошного храма Дейр Аль-Бахари на Западном берегу Луксора; и король Рамзес II, великий фараон Нового царства.

Ориентировочная продолжительность мероприятия составит 45 минут. Событие лично будет сопровождать президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Парад мумий пройдет от Египетского музея на площади Тахрир в Национальный музей египетской цивилизации (NMEC) в Фустате на фоне фейерверков и под звуки почетных залпов. Событие также будет сопровождать кавалькада. 

По прибытии в NMEC, королевские мумии будут реставрироваться в современной лаборатории в течение почти 15 дней, чтобы быть готовыми к установлению внутри своих новых витрин в Королевском зале мумий, оформленном как "Долина царей" - регион, где размещены их оригинальные гробницы.

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Процесс перемещения королевских мумий будет соответствовать строгим стандартам охраны и безопасности при транспортировке артефактов. Мумии находятся в очень хорошем состоянии и размещены в самых современных стерильных футлярах в специальных коробках, чтобы гарантировать их безупречное сохранение и загружены в вагоны, разработанные специально для мероприятия.

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