Парад химерних риб: моряк показав мешканців морських глибин
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Роман Федорцов - моряк з Мурманська, працює на риболовецькому траулері, а крім того викладає фото химерних мешканців морських глибин в Instagram i Twitter, передає УНН.
"Політика політикою, а рибу ловити треба ...", - зазначено на сторінці Романа.
У його профілі низка фото химерних риб, які він супроводжує яскравими, дотепними і пізнавальними коментарями.
"Одна з моїх улюблених. Не думав, що вона так сподобається людям. Химера, вона ж риба-кролик, вона ж риба-щур, вона ж акула-привид. Вважається неїстівною.
Родичі: акули і скати", - підписав він фото однієї зі своїх "моделей".
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