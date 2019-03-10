Парад причудливых рыб: моряк показал обитателей морских глубин
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Роман Федорцов - моряк из Мурманска, работает на рыболовецком траулере, а кроме того публикует фото причудливых обитателей морских глубин в Instagram i Twitter, передает УНН.
“Политика политикой, а рыбу ловить надо ...”, - говорится на странице Романа.
В его профиле ряд фото причудливых рыб, которые он сопровождает яркими, остроумными и познавательными комментариями.
“Одна из моих любимых. Не думал, что она так понравится людям. Химера, она же рыба-кролик, она же рыба-крыса, она же акула-призрак. Считается несъедобной.
Родственники: акулы и скаты”, — подписал он фото одной из своих “моделей”.
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