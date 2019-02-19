Японські коти знайшли нове застосування діркам в асфальті
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Японський фотограф, який в мережі користується ім'ям Nyankichi Rojiupa, виявив групу бездомних кішок, які перетворили ями на вуличних дорогах на власний ігровий майданчик, і його знімки прекрасно демонструють, наскільки весело вони проводять час, передає УНН з посиланням на Bored Panda.
"Я випадково натрапив на цих безпритульних і тепер проводжу з ними всі свої вихідні", - сказав фотограф виданню. І хоча у нього немає власних кішок, він подружився з деякими з них.
"Мені вдалося заслужити їхню довіру до такої міри, що вони дозволяють мені грати разом", - додав він.
Особлива фішка вуличних пустунів - стрибати з отворів дренажної труби, приймаючи найбільш милі пози. А коли ці пухнастики не зайняті своїм кошачим паркуром, вони навіть дозволяють себе гладити.
Проте, фотограф сказав, що час від часу хтось починає висловлювати занепокоєння з приводу дружби, яку він поділяє з цими тваринами. За його словами, деякі припускають, що його фотографії можуть залучити тих, хто може нашкодити кішкам.
"Кішки живуть на території приватної власності, що охороняється", - запевнив Рожюпа.
Як повідомляв УНН, в мережі жителі Архангельської області публікують відео і фотографії навали білих ведмедів.