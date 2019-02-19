Японські коти знайшли нове застосування діркам в асфальті

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Японський фотограф, який в мережі користується ім'ям Nyankichi Rojiupa, виявив групу бездомних кішок, які перетворили ями на вуличних дорогах на власний ігровий майданчик, і його знімки прекрасно демонструють, наскільки весело вони проводять час, передає УНН з посиланням на Bored Panda.