Японські коти знайшли нове застосування діркам в асфальті

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Японський фотограф, який в мережі користується ім'ям Nyankichi Rojiupa, виявив групу бездомних кішок, які перетворили ями на вуличних дорогах на власний ігровий майданчик, і його знімки прекрасно демонструють, наскільки весело вони проводять час, передає УНН з посиланням на Bored Panda.

"Я випадково натрапив на цих безпритульних і тепер проводжу з ними всі свої вихідні", - сказав фотограф виданню. І хоча у нього немає власних кішок, він подружився з деякими з них.

"Мені вдалося заслужити їхню довіру до такої міри, що вони дозволяють мені грати разом", - додав він.

Особлива фішка вуличних пустунів - стрибати з отворів дренажної труби, приймаючи найбільш милі пози. А коли ці пухнастики не зайняті своїм кошачим паркуром, вони навіть дозволяють себе гладити.

Проте, фотограф сказав, що час від часу хтось починає висловлювати занепокоєння з приводу дружби, яку він поділяє з цими тваринами. За його словами, деякі припускають, що його фотографії можуть залучити тих, хто може нашкодити кішкам.

"Кішки живуть на території приватної власності, що охороняється", - запевнив Рожюпа.

Як повідомляв УНН, в мережі жителі Архангельської області публікують відео і фотографії навали білих ведмедів.

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