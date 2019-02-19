Японские кошки нашли новое пременение дырам в асфальте

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6 марта, 17:12 • 145283 просмотра

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КИЕВ. 19 февраля. УНН. Японский фотограф, который в сети пользуется именем Nyankichi Rojiupa, обнаружил группу бездомных кошек, которые превратили ямы на уличных дорогах в собственную игровую площадку, и его снимки прекрасно демонстрируют, насколько весело они проводять время, передаёт УНН со ссылкой на Bored Panda.

"Я случайно наткнулся на этих беспризорников и теперь провожу с ними все свои выходные", - сказал фотограф изданию. И хотя у него нет собственных кошек, он подружился с некоторыми из них.

"Мне удалось заслужить их доверие до такой степени, что они позволяют мне играть вместе", - добавил он.

Особая фишка уличных проказников - прыгать из отверстий дренажной трубы, принимая самые милые позы. А когда эти пушистики не заняты своим кошачим паркуром, они даже позволяют себя гладить.

Тем не менее, фотограф сказал, что время от времени кто-то начинает выражать беспокойство по поводу дружбы, которую он разделяет с этими животными. По его словам, некоторые предполагают, что его фотографии могут привлечь тех, кто может навредить кошкам.

"Кошки живут на територии охраняемой частной собственности", - заверил Рожюпа.

Как сообщал УНН, в сети жители Архангельской области публикуют видео и фотографии нашествия белых медведей.

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