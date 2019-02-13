В сети появилось видео нашествия белых медведей в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В сети интернет жители Архангельской области публикуют видео и фотографии нашествия белых медведей. Местные жители насчитали не менее полусотни хищников, сообщает УНН.
"Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Архангельской области создало оперативную группу, в которую помимо сотрудников Росприроднадзора вошли ученые и специалисты по белому медведю. В данный момент на территории поселка Белушья Губа, городского округа Новая Земля введено чрезвычайное положение. Специалисты оперативной группы должны оценить ситуацию на месте, произвести подсчет медведей, понять, насколько животные агрессивны и выработать меры по предотвращению нападений белых медведей на людей", - сообщает Росприроднадзор.
Специалисты должны оценить состояние свалки, привлекающей медведей и после этого будет решаться вопрос или о применении мер административного воздействия и проведении внеплановой проверки силами Росприроднадзора.
"Росприроднадзор не выдавал разрешение на отстрел особей, животные занесены в Красную книгу. Однако, если поведение медведей будет представлять реальную угрозу человеческой жизни и медведь будет убит, по данному факту материалы будут переданы в органы Прокуратуры для дальнейшего расследования дела, по существу", - добавили в ведомстве.
Напомним, на Новой Земле, что входит в Архангельскую область Российской Федерации, ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей.