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У мережі з'явилося відео навали білих ведмедів в РФ

У мережі з'явилося відео навали білих ведмедів в РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. У мережі інтернет жителі Архангельської області публікують відео і фотографії навали білих ведмедів. Місцеві жителі нарахували не менше півсотні хижаків, повідомляє УНН.

"Управління Федеральної служби з нагляду в сфері природокористування по Архангельській області створило оперативну групу, в яку крім співробітників Росприроднагляду увійшли вчені і фахівці по білому ведмедю. У даний момент на території селища Белуші Губа, міського округу Нова Земля введено надзвичайний стан. Фахівці оперативної групи повинні оцінити ситуацію на місці, зробити підрахунок ведмедів, зрозуміти, наскільки тварини агресивні і виробити заходи щодо запобігання нападів білих ведмедів на людей", - повідомляє Росприроднагляд.

Фахівці повинні оцінити стан звалища, яка залучає ведмедів і після цього буде вирішуватися питання чи про застосування заходів адміністративного впливу та проведенні позапланової перевірки силами Росприроднагляду.

"Росприроднагляд не видавав дозвіл на відстріл особин, тварини занесені до Червоної книги. Однак, якщо поведінка ведмедів буде представляти реальну загрозу людському життю і ведмідь буде убитий, за даним фактом матеріали будуть передані в органи Прокуратури для подальшого розслідування справи, по суті", - додали у відомстві.

Нагадаємо, на Новій Землі, що входить в Архангельську область Російської Федерації, ввели режим НС через нашестя білих ведмедів.

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