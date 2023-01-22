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ПАР планує запросити путіна на саміт у серпні

Київ • УНН

 • 1432509 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Південно-Африканська Республіка надішле запрошення на саміт БРІКС президентам усіх країн, що входять в організацію, включаючи президента рф володимира путіна, повідомляє УНН з посиланням на росЗМІ.

ПАР планує запросити путіна на саміт у серпні

До БРІКС входять Бразилія, росія, Індія, Китай і ПАР. До блоку мають намір приєднатися Аргентина та Іран.

Цитата

«Усіх президентів буде запрошено, це стандартна практика. (…) Тепер від путіна і кремля залежатиме (чи приїде він — ред.), але ми обов'язково надішлемо йому запрошення і чекатимемо на нього»,— сказав посол ПАР у Москві Мзувукіле Макетука.

Саміт БРІКС відбудеться в серпні в ПАР. Точного місця ще не визначено. Захід може пройти в одному з найбільших міст країни — Йоганнесбурзі, Кейптауні, Дурбані або Преторії.

Нагадаємо

Раніше Південна Африка заявила про проведення спільних військово-морських навчань з росією і Китаєм. 

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