ПАР планує запросити путіна на саміт у серпні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Південно-Африканська Республіка надішле запрошення на саміт БРІКС президентам усіх країн, що входять в організацію, включаючи президента рф володимира путіна, повідомляє УНН з посиланням на росЗМІ.
До БРІКС входять Бразилія, росія, Індія, Китай і ПАР. До блоку мають намір приєднатися Аргентина та Іран.
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«Усіх президентів буде запрошено, це стандартна практика. (…) Тепер від путіна і кремля залежатиме (чи приїде він — ред.), але ми обов'язково надішлемо йому запрошення і чекатимемо на нього»,— сказав посол ПАР у Москві Мзувукіле Макетука.
Саміт БРІКС відбудеться в серпні в ПАР. Точного місця ще не визначено. Захід може пройти в одному з найбільших міст країни — Йоганнесбурзі, Кейптауні, Дурбані або Преторії.
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Раніше Південна Африка заявила про проведення спільних військово-морських навчань з росією і Китаєм.