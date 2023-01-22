ЮАР планирует пригласить путина на саммит в августе
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Южно-Африканская Республика направит приглашение на саммит БРИКС президентам всех стран, которые входят в организацию, включая президента рф владимира путина, сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.
В БРИКС входят Бразилия, россия, Индия, Китай и ЮАР. К блоку намерены присоединиться Аргентина и Иран.
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«Все президенты будут приглашены, это стандартная практика. (…) Теперь от путина и кремля будет зависеть (приедет ли он — ред.), но мы обязательно направим ему приглашение и будем ждать его»,— сказал посол ЮАР в москве Мзувукиле Макетука.
Саммит БРИКС состоится в августе в ЮАР. Точное место еще не определено. Мероприятие может пройти в одном из крупнейших городов страны — Йоханнесбурге, Кейптауне, Дурбане или Претории.
Напомним
Ранее Южная Африка заявила о проведении совместных военно-морских учений с россией и Китаем.