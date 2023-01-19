Южная Африка заявила о проведении совместных военно-морских учений с россией и Китаем

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«Средством укрепления и без того процветающих отношений между Южной Африкой, россией и Китаем будет проведение многонациональных морских учений между этими тремя странами… », - заявили в армии.

Детали

Учения, получившие название «Моси», что на местном языке тсвана переводится как «дым», запланированы на 17–27 февраля у побережья портового города Дурбан и залива Ричардс, что в 180 километрах.

По словам Национальных сил обороны ЮАР, это будут вторые подобные учения с участием трех военно-морских сил.

Первые состоялись в ноябре 2019 года вблизи Кейптауна.

В учениях примут участие более 350 военнослужащих южноафриканской армии "наряду с российскими и китайскими коллегами с целью обмена оперативными навыками и знаниями", сообщили в армии.

Дополнение

Южная Африка недавно приняла председательство в БРИКС, группе, объединяющей ее с Бразилией, россией, Индией и Китаем, чтобы бросить вызов доминирующим структурам глобального управления, возглавляемым США и Европой.

Южная Африка отказалась осудить вторжение россии в Украину, войну, вызвавшую широкомасштабные санкции Запада.