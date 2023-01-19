Південна Африка заявила про проведення спільних військово-морських навчань із росією та Китаєм
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Південна Африка, яка чинила опір переходу на чийсь бік після вторгнення Москви в Україну, оголосила в четвер, що наступного місяця проведе 10-денні спільні військові навчання з росією та Китаєм біля свого узбережжя. Про це УНН інформує посилаючись на AFP.
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«Засобом зміцнення і без того процвітаючих відносин між Південною Африкою, росією та Китаєм буде проведення багатонаціональних морських навчань між цими трьома країнами… », - заявили в армії.
Деталі
Навчання, що отримали назву «Мосі», що місцевою мовою тсвана перекладається як «дим», заплановані на 17–27 лютого біля узбережжя портового міста Дурбан та затоки Річардс, що за 180 кілометрів.
За словами Національних сил оборони ПАР, це будуть другі подібні навчання за участю трьох військово-морських сил.
Перші відбулися у листопаді 2019 року поблизу Кейптауна.
У навчаннях візьмуть участь понад 350 військовослужбовців південноафриканської армії "поряд з російськими та китайськими колегами з метою обміну оперативними навичками та знаннями", повідомили в армії.
Доповнення
Південна Африка нещодавно прийняла головування у БРІКС, групі, яка об'єднує її з Бразилією, росією, Індією та Китаєм, щоб кинути виклик домінуючим структурам глобального управління, очолюваним США та Європою.
Південна Африка відмовилася засудити вторгнення росії до України, війну, що викликала широкомасштабні санкції Заходу.