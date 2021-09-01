ПАР не зможе прийняти більше афганських біженців

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Через “значну” кількість біженців, які вже розміщені в країні ПАР не може прийняти більше афганців. Добробут афганських біженців “буде найкращим чином забезпечений, якщо вони залишаться в першій країні прибуття — Пакистані — до кінця їх призначення”. Про це йдеться у заяві Департаменту міжнародних відносин та співробітництва Південної Африки (DIRCO).

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“Південна Африка вже є домом для значної кількості біженців і намагається задовольнити їхні потреби”, — повідомили у відомстві.

Нагадаємо

Узбекистан не буде відкривати кордон з Афганістаном і приймати біженців. Глава Європарламенту звинуватив ЄС у нестачі мужності через відмову прийняти біженців з Афганістану.