Глава Європарламенту звинуватив ЄС у нестачі мужності через відмову прийняти біженців з Афганістану

ukru
17 березня, 19:38 • 99583 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 123485 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 179707 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 155346 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 154542 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 162457 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 179393 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150258 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159404 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176135 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Окупанти планують вивезти ще понад 4500 українських дітей на “оздоровлення” - ЦНС

Окупанти планують вивезти ще понад 4500 українських дітей на “оздоровлення” - ЦНС

17 березня, 20:41 • 20032 перегляди
Зброя має замовкнути: Макрон заявив, що Трамп має намір домогтися від рф угоди про припинення вогню

Зброя має замовкнути: Макрон заявив, що Трамп має намір домогтися від рф угоди про припинення вогню

17 березня, 21:15 • 33737 перегляди
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

17 березня, 23:58 • 43675 перегляди
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

01:52 • 26243 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 43482 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 179709 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 161482 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 258334 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 254449 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 382497 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 60393 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 69422 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 67387 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 101379 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 111467 перегляди
Актуальне
Глава Європарламенту звинуватив ЄС у нестачі мужності через відмову прийняти біженців з Афганістану

Глава Європарламенту звинуватив ЄС у нестачі мужності через відмову прийняти біженців з Афганістану

Київ • УНН

 • 16260 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Голова Європарламенту Давид Сассолі розчарований рішенням Європейської ради щодо прийому біженців з Афганістану. Про це він сказав у середу під ча виступу на форумі зі стратегічної безпеки в місті Блед, передає УНН.

Що передувало

Так, 31 серпня Рада ЄС опублікував заяву про ситуацію в Афганістані. У ньому, зокрема, йдеться про те, що ЄС і держави-члени блоку "сповнені рішучості діяти спільно для запобігання повторення неконтрольованих великомасштабних незаконних міграційних переміщень ... шляхом підготовки скоординованих і упорядкованих заходів у відповідь".

"ЄС і його держави-члени зроблять все можливе, щоб ситуація в Афганістані не привела до нових загроз безпеці для громадян ЄС", - сказано також у заяві.

Цитата

"Ми були дуже розчаровані вчорашніми висновками Ради внутрішніх справ. Ми бачили, як країни, що не входять в Європейський Союз, вітали афганців, які шукають притулку, але ми не бачили жодної держави-члена, яка робила б те ж саме. Всі думали про тих (жителів Афганістану - ред.), хто працював з нами і про їх сім'ї, але ні в кого не вистачило мужності запропонувати притулок тим, чиє життя все ще знаходиться в небезпеці. Ми не можемо робити вигляд, що афганське питання нас не стосується, тому що ми брали участь в цій місії і поділяли її цілі і завдання", - заявив Сассолі.

Контекст

Бойовики руху "Талібан" 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. Західні країни почали евакуювати з Афганістану своїх громадян і співробітників посольств. США вивели свої сили до певного крайнього терміну - 31 серпня, після 20-річної військової місії в країні.

Додамо

Україна за останні кілька тижнів організувала у безпрецедентно складних умовах шість евакуаційних рейсів, які вивезли понад 650 осіб.

Це один з найвищих показників успішних операцій серед іноземних держав, громадяни яких потребують допомоги в Афганістані.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами