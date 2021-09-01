Глава Європарламенту звинуватив ЄС у нестачі мужності через відмову прийняти біженців з Афганістану

Що передувало

Так, 31 серпня Рада ЄС опублікував заяву про ситуацію в Афганістані. У ньому, зокрема, йдеться про те, що ЄС і держави-члени блоку "сповнені рішучості діяти спільно для запобігання повторення неконтрольованих великомасштабних незаконних міграційних переміщень ... шляхом підготовки скоординованих і упорядкованих заходів у відповідь".

"ЄС і його держави-члени зроблять все можливе, щоб ситуація в Афганістані не привела до нових загроз безпеці для громадян ЄС", - сказано також у заяві.

Цитата

"Ми були дуже розчаровані вчорашніми висновками Ради внутрішніх справ. Ми бачили, як країни, що не входять в Європейський Союз, вітали афганців, які шукають притулку, але ми не бачили жодної держави-члена, яка робила б те ж саме. Всі думали про тих (жителів Афганістану - ред.), хто працював з нами і про їх сім'ї, але ні в кого не вистачило мужності запропонувати притулок тим, чиє життя все ще знаходиться в небезпеці. Ми не можемо робити вигляд, що афганське питання нас не стосується, тому що ми брали участь в цій місії і поділяли її цілі і завдання", - заявив Сассолі.



Контекст

Бойовики руху "Талібан" 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. Західні країни почали евакуювати з Афганістану своїх громадян і співробітників посольств. США вивели свої сили до певного крайнього терміну - 31 серпня, після 20-річної військової місії в країні.

Додамо

Україна за останні кілька тижнів організувала у безпрецедентно складних умовах шість евакуаційних рейсів, які вивезли понад 650 осіб.

Це один з найвищих показників успішних операцій серед іноземних держав, громадяни яких потребують допомоги в Афганістані.