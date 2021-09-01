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Глава Европарламента обвинил ЕС в недостатке мужества из-за отказа принять беженцев из Афганистана

Киев  •  УНН

 • 16253 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Председатель Европарламента Давид Сассоли разочарован решением Европейского совета касательно приема беженцев из Афганистана. Об этом он сказал в среду во врем выступления на форуме по стратегической безопасности в городе Блед, передает УНН.

Что предшествовало

Так, 31 августа Совет ЕС опубликовал заявление о ситуации в Афганистане. В нем в частности говорится о том, что ЕС и государства-члены блока “полны решимости действовать совместно для предотвращения повторения неконтролируемых крупномасштабных незаконных миграционных перемещений ... путем подготовки скоординированных и упорядоченных ответных мер”.

“ЕС и его государства-члены сделают все возможное, чтобы ситуация в Афганистане не привела к новым угрозам безопасности для граждан ЕС”, — сказано также в заявлении.

Цитата

“Мы были очень разочарованы вчерашними выводами Совета внутренних дел. Мы видели, как страны, не входящие в Европейский Союз, приветствовали афганцев, ищущих убежища, но мы не видели ни одного государства-члена, которое делало бы то же самое. Все думали о тех (жителях Афганистана — ред.), кто работал с нами и о их семьях, но ни у кого не хватило мужества предложить убежище тем, чья жизнь все еще находится в опасности. Мы не можем делать вид, что афганский вопрос нас не касается, потому что мы участвовали в этой миссии и разделяли ее цели и задачи”, — заявил Сассоли.

Контекст

Боевики движения “Талибан” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Западные страны начали эвакуировать из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств. США вывели свои силы к определенному крайний срок — 31 августа, после 20-летней военной миссии в стране.

Добавим

Украина за последние несколько недель организовала в беспрецедентно сложных условиях шесть эвакуационных рейсов, которые вывезли более 650 человек.

Это один из самых высоких показателей успешных операций среди иностранных государств, граждане которых нуждаются в помощи в Афганистане.

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